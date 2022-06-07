Ижевск, 7 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 766 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

За время пандемии в республике подтвердили 167 055 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 22 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и семеро граждан старше 65 лет.

4044 человека скончались в регионе за время пандемии. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, за минувшие сутки скончался 71-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы четыре человека, накануне в больницы попали также четверо жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 800 человек, 49 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, десять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из ковид-центров республики после выздоровления выписали 30 человек. Под наблюдением в поликлиниках находились 810 жителей республики.