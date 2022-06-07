Томск, 7 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Рост цен на стройматериалы может отразиться на стоимости строительства нового терминала в аэропорту Томска. По словам главы холдинга «Новапорт» Сергея Рудакова, цена контракта может вырасти на 20%, передаёт портал VTomske.

Pasha7308 Аэропорт. Томск

Сумма контракта ранее составляла 2,45 млрд рублей, а «Новапорт» выступал в качестве инвестора. Конкурс на возведение терминала выиграл строительные комплекс «Новалекс».

По состоянию на 6 июня 2022 года, строительные работы выполнены на 60% и продолжаются по графику. В руководстве компании-застройщика отметила некоторые сложности, связанные с заменой технологического оборудования и подбором аналогов.

К 1 июля подрядчик предоставит предложения по корректировке проекта.

«Предварительно мне говорят, что до 20% вырастет цена контракта. Мы понимаем, что это стандартная ситуация, которая сейчас звучит везде», — цитирует издание слова Сергея Рудакова.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового аэровокзала началось в сентябре 2021 года. Завершение работ и ввод его в эксплуатацию планируется на 2023 год. В результате общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. метров.