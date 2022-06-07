Чердынь, Пермский край, , 09:04 — REGNUM В Чердынском районе Пермского края к административной ответственности привлекли частный пансионат для престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Штраф Fas.gov.ru

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в приюте нарушали законодательство о социальной защите инвалидов, а также права маломобильных групп населения на доступную среду. В организации отсутствовала программа социальной адаптации, жилые помещения и территория оказались не приспособленными для использования и проживания граждан.

По результатам проверки возбудили административное производство. Пансионат оштрафован на 20 тыс. рублей.