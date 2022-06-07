Анадырь, , 09:04 — REGNUM В Анадыре по итогам онлайн-голосования жители выбрали шесть территорий для благоустройства в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Анадырь, Чукотка Андрей Шапран © ИА REGNUM

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Наибольшее количество голосов получили: стелла «Счастливого пути» — 181; сквер рядом лицеем — 106; общественная территория Беринга, 5 — 62 голоса., территория берега Тавайваам - 49, зона отдыха «Мыс» — 43 и территория рядом с вертолетной площадкой – 19.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования наибольшее число голосов во Владивостоке отдано парку отдыха в Снеговой Пади (9824), общественной территории на сопке Орлиное Гнездо (9537) и территория в районе озера на Сафонова, 14 (7706).