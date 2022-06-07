Барнаул, , 09:04 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. На этом фоне и в связи с отменой масочного режима власти региона известили, что не будут больше публиковать ковидные сводки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что по состоянию на 5 июня, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (269 205 человек, +57 за последние сутки) выздоровели 259 774 человека (+82 за сутки).

За всё время в крае погибли 8654 пациента с коронавирусом (+1 за сутки), хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Проходят лечение 777 (-26 за сутки). Число тестирований возросло с 2375 до 4371 (на 1996 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 930 (+3 за сутки) и 218 800 (+50 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 64 (-3 за сутки). Из них 17 подключены к аппарату ИВЛ (-2 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 182 41 170 зараженных коронавирусом среди детей (+12 за сутки).

Напомним, марочный режим отменили не только в Алтайском крае, несмотря на это, в Забайкалье, Иркутской области и других регионах, информирование населения в состоянии эпидситуации не прекращается.

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