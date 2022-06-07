Брюссель, 7 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. На этой неделе Европейский парламент проведет голосование по целому ряду стратегий в области изменения климата, направленных на сокращение выбросов в течение ближайшего десятилетия, сообщает 7 июня Reuters.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Эти планы направлены на то, чтобы 27 стран Европейского союза — третьей по величине экономики в мире — к 2030 году достигли своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Членам парламента предстоит рассмотреть сотни поправок, которые могут усилить или ослабить воздействие климатических мер ЕС. Парламент обсудит восемь предложений 7 июня и проголосует по ним 8 июня, чтобы подтвердить свою позицию для переговоров со странами ЕС по окончательным поправкам в законодательство.

Одно из предложений представляет собой крупнейшую перестройку углеродного рынка ЕС. По первоначальному плану Еврокомиссии, этот план позволит сократить выбросы в некоторых секторах на 61% к 2030 году.

Варианты, вынесенные на голосование 8 июня, включают поэтапную отмену бесплатных разрешений на выбросы CO2 к 2030, 2032 или 2035 году.

Еще один план — 100-процентное сокращение выбросов CO2 от новых автомобилей к 2035 году. Это фактически запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ЕС.