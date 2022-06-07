Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM В Россию за сутки прибыли ещё более 15 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом сегодня, 7 июня, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Особое положение объявлено в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины. Также режим ЧС действует в ряде других регионов России.