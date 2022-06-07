Салехард, 7 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В результате трагического происшествия в Ямало-Ненецком автономном округе первый заместитель гендиректора соцсети «ВКонтакте» (VK) Владимир Габриелян, а также директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе холдинга.

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«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ненецком автономном округе пропал топ-менеджер российской социальной сети ВКонтакте Владимир Габриелян.