Джакарта, 7 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии осудило двух индийских политиков за то, что они якобы насмехались над пророком Мухаммедом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Индонезия решительно осуждает неприемлемое заявление о неуважении к Пророку Мухаммеду со стороны двух индийских политиков», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Министерство иностранных дел также заявило, что передало это послание послу Индии в Джакарте. Помимо МИД Индонезии, Саудовская Аравия осудила оскорбление пророка Мухаммеда. Саудовская Аравия выразила осуждение заявлений представителей партии Бхаратия Джаната, высмеивающих Пророка Мухаммеда.

Отвечая на действия двух политиков, индийская партия настаивает на уважении всех религий и решительно отвергает религиозные оскорбления любого рода.