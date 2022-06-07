Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 12 июня в рамках празднования Дня России на Камчатке состоится обрядовый праздник коряков «День первой рыбы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Мероприятие состоится в Петропавловске-Камчатском на берегу Авачинской бухты. Откроет праздник обрядовая часть по корякским и ительменским традициям — состоится благодарение Духа Воды и заманивание рыб в реки и моря. Затем пройдёт концертная программа с участием национальных ансамблей «КОРИТЭВ», «Уйкав», «Уйкоаль». Здесь же состоится открытие гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАб».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске основные мероприятия в честь Дня России пройдут в парках.