Москва, 7 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Заявление Борреля о непризнании выдачи российских паспортов на освобождённых территориях Запорожья не имеют никакого значения для жителей этой области Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передаёт ТАСС.

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По словам Рогова, Евросоюзу нечего предложить жителям Запорожья, а за паспортами Российской Федерации стоят очереди. Десятки тысяч человек сдают документы на получение российского гражданства.

«Мы хотим жить в мире и спокойствии, с гарантиями безопасности, на достойном уровне. У ЕС совсем другие цели. Они тушат пожар бензином, поставляют оружие и делают провокационные заявления», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррел заявил, что Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.

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