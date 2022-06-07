Стокгольм, 7 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Тот факт, что независимый шведский депутат Амине Какабаве после затянувшейся драмы все же приняла решение не участвовать в вынесении вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону и воздержаться при голосовании оставляет желать лучшего для Швеции и ее граждан. Об этом 7 июня в эфире телеканала SVT заявила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

Решение Какабаве сильно не понравилось Эббе Буш.

«Она должна сложить с себя полномочия, и Швеция должна послать миру сигнал, что решения тут мы принимаем сами», — сказала лидер партии.

Буш также настаивает на том, чтобы Морган Йоханссон ушел в отставку.

«Он должен уйти в отставку, потому что он один из тех министров, которые потерпели самую серьезную неудачу в борьбе с преступностью», — считает парламентарий.