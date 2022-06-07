Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:59 — REGNUM В Кузбассе в ходе проверки на территории бывшей шахты «Восход» нарушений не выявлено. Об этом сообщил глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко.

Террикон бывшей шахты «Восход» t. me/glava_AS

«Видео с клубами чёрной пыли, которые поднимались с террикона бывшей шахты «Восход», прислали мне в личные сообщения жители района, — уточнил Рыбалко в своём телеграм-канале. — Специалистами управления по делам ГО и ЧС была проведена проверка. С помощью квадрокоптера организовали осмотр объекта, но никаких нарушений выявить не удалось, не установлены и лица, самовольно выполнявшие какие-либо работы на терриконе. Для более предметного разбирательства в сложившейся ситуации привлекли сотрудников полиции».

Он отметил, что по мнению специалистов, чёрные клубы могли появиться из-за самопроизвольного обрушения горной массы.