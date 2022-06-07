Донецк, 7 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в ДНР. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар зафиксирован в 8:12 с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено четыре заряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Еленовка.