Киншаса, 7 июня 2022, 08:57 — REGNUM По меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на армейские позиции на востоке Демократической Республики Конго, сообщило агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы страны.
Атака произошла в провинции Северное Киву. Еще пятеро военнослужащих получили ранения. Армейское руководство полагает, что за инцидентом стоит повстанческая организация Альянс демократических сил (АДС). В ДР Конго считают, что представителей этой организации поддерживает руандийская сторона.
В последние несколько недель в республике обострился давний конфликт между правительственными силами и повстанцами, который привел к дипломатическому расколу ДР Конго и Руанды.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля провинции Итури в Демократической Республике Конго боевики напали на деревню Мангусуи убили 21 человека.
Читайте также: Более 20 человек погибли в результате нападения боевиков в ДР Конго