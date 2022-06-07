Киншаса, 7 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. По меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на армейские позиции на востоке Демократической Республики Конго, сообщило агентство Reuters со ссылкой на вооруженные силы страны.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Атака произошла в провинции Северное Киву. Еще пятеро военнослужащих получили ранения. Армейское руководство полагает, что за инцидентом стоит повстанческая организация Альянс демократических сил (АДС). В ДР Конго считают, что представителей этой организации поддерживает руандийская сторона.

В последние несколько недель в республике обострился давний конфликт между правительственными силами и повстанцами, который привел к дипломатическому расколу ДР Конго и Руанды.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля провинции Итури в Демократической Республике Конго боевики напали на деревню Мангусуи убили 21 человека.

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