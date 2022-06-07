Стокгольм, 7 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Независимый шведский депутат Амине Какабаве заявила в студии телеканала SVT, что она собирается воздержаться при голосовании по вынесению вотума недоверию министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Таким образом, в риксдаге не набралось необходимых 175 голосов, необходимых для отставки министра. Правой оппозиции удалось набрать лишь 174 голоса.

«Я много размышляла после разных встреч с социал-демократами, разных обсуждений вчера вечером и сегодня утром. Я пришла к выводу, что должна воздержаться», — заявила Какабаве утром 7 июня.

На вопрос журналистов, когда она приняла решение, Какабаве ответила следующее:

«Я приняла его по дороге сюда в студию».