Екатеринбург, 7 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. Такое решение приняли депутаты Заксобрания на заседании 7 июня.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

За это решение проголосовали все присутствовавшие депутаты. Выдвижение кандидатов продлится до 22 июля, сообщает облизбирком.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах будет участвовать и нынешний губернатор Евгений Куйвашев. Ранее он заручился поддержкой президента России Владимира Путина.