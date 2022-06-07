Добрянка, Пермский край, , 08:56 — REGNUM В городе Добрянке Пермского края на скамье подсудимых окажется автовладелец, который предложил взятку инспекторам ГИБДД, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным следствия, 24 мая 2022 года автомобиль под управлением 45-летнего пермяка был остановлен сотрудниками ДПС. Водитель совершил административное правонарушение. Пытаясь избежать наказания, мужчина неоднократно предложил автоинспекторам 30 тысяч рублей за несоставление в отношении него административного протокола.

Сотрудники полиции отказались от взятки и проинформировали о преступлении следственные органы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)»). Расследование завершилось. Материалы дела в ближайшее время направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.