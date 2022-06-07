Москва, , 08:56 — REGNUM Городская застройка Северодонецка полностью освобождена от украинских военных. Об этом 7 июня сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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«Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований», — написал Мирошник в своём телеграмм-канале.

Он отметил, что украинские боевики почти полностью выбиты и из промзоны и загнаны на завод «Азот».

«На окраинах Северодонецка — посёлок Сиротино — серая зона, Метелкино — почти полностью контролируется союзными войсками — от центра и до восточной окраины», — уточнил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Минобороны России заявили, что подразделения вооружённых сил Украины понесли критические потери в ходе боёв за Северодонецк. Некоторые из них потеряли до 90% личного состава. Они начали отступление в направлении Лисичанска.

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