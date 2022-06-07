Сеул, 7 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В мае 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 23 512 импортных легковых автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Glas.ru Mercedes-Benz GLE 350e 4Matic

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 350 4MATIC, Mercedes-Benz E 250 и BMW 520.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 17 539 единиц, что на 7,1% больше, чем в мае прошлого года.

Отмечается, что на немецкие бренды пришлось 75% импортных автомобилей.

Однако продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus), напротив, упали на 44%, до 1136 единиц.