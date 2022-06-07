Пекин, , 08:54 — REGNUM Тайное строительство объекта для нужд своих военно-морских сил (ВМС) осуществляет Китай на территории Камбоджи. Об этом 7 июня пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на западных чиновников.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«По словам чиновников западных стран, Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования исключительно своими военными, при этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия данной деятельности», — утверждает издание.

При этом не уточняется, о чиновниках каких именно стран Запада идет речь в материале и также утверждается, что этим Пекин якобы собирается поддержать свое присутствие «в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам на берегу Сиамского залива».

Также в материале отмечается, что 9 июня на указанной камбоджийской базе ВМС пройдет церемония с участием представителей Камбоджи и Китая и добавляется, что часть базы якобы будут использовать китайские военные.

Помимо этого, газета утверждает, что такие намерения китайских властей «являются элементом стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру», а строительство этого объекта, по мнению издания, «станет важной составляющей с точки зрения амбиций Китая расширить влияние в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрации президента США Джо Байдена предстоит проанализировать возможность отмены повышенных пошлин на импорт из Китая.