Донецк, 7 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Еленовка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Удар по Еленовке зафиксирован в 6:20. Украинские боевики выпустили семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под миномётный обстрел попал посёлок Гольмовский.