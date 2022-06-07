Артиллерия ВСУ обстреляла Еленовку в ДНР
Донецк, 7 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Еленовка. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Обстрел
Удар по Еленовке зафиксирован в 6:20. Украинские боевики выпустили семь снарядов калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под миномётный обстрел попал посёлок Гольмовский.