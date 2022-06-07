Тюмень, 7 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Тюмени тело скончавшейся женщины неделю пролежало в квартире в компании двух десятков мёртвых и живых кошек. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Бездомная кошка

О кочине соседки на улице Интернациональной, в доме №35, увлечённой разведением кошек, сообщила участница группы. Она ищет приют для оставшихся в живых шести животных, которые могут оказаться на улице. Наследницу квартиры ищут уполномоченные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Саратове был обнаружен труп женщины, который пролежал в квартире около полугода.