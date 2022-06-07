Сорваны крыши, оборваны провода: ливни с ветром обрушились на РСО-Аланию
Владикавказ, 7 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Северная Осетия вечером 6 июня оказалась во власти стихии. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушились на ряд районов республики. В результате многие здания остались без кровли, были оборваны линии электропередачи, повалены деревья, подтоплены дома. Особенно пострадал Правобережный район, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Стихия оставила без света и газа некоторые домовладения в селении Фарн и Н. Батако. Восстановительные работы по устранению аварий на электросетях начались уже вечером 6 июня. В них приняли участие бригады электриков из местных электросетевых компаний, а также соседи из Дигоры и Ирафа. Расчистку завалов в Беслане ведет предприятие »ВладЗеленСтрой».
Власти республики вечером 6 июня созвали экстренное совещание. По его итогам было принято решение в Правобережном районе ввести режим чрезвычайной ситуации.