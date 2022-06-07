Владикавказ, 7 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Северная Осетия вечером 6 июня оказалась во власти стихии. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром обрушились на ряд районов республики. В результате многие здания остались без кровли, были оборваны линии электропередачи, повалены деревья, подтоплены дома. Особенно пострадал Правобережный район, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

«Подтоплена часть селения Фарн — вода хлынула с полей, которые не успевали поглощать ливневые осадки. В настоящее время уровень воды в Черной речке в норме и опасений не вызывает», — говорится в сообщении.

Стихия оставила без света и газа некоторые домовладения в селении Фарн и Н. Батако. Восстановительные работы по устранению аварий на электросетях начались уже вечером 6 июня. В них приняли участие бригады электриков из местных электросетевых компаний, а также соседи из Дигоры и Ирафа. Расчистку завалов в Беслане ведет предприятие »ВладЗеленСтрой».

Власти республики вечером 6 июня созвали экстренное совещание. По его итогам было принято решение в Правобережном районе ввести режим чрезвычайной ситуации.