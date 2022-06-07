Москва, , 08:58 — REGNUM Российские майнеры криптовалют потребляют менее 1% всей электроэнергии в стране, об этом сообщили 7 июня в Минэнерго РФ.

Криптовалюта David McBee

В министерстве обратили внимание, что отечественная энергосистема обладает достаточным запасом прочности. Энергетики могут обеспечить электричеством всех потребителей, в том числе майнеров, при легализации и корректном регулировании такой деятельности. Негативных последствий для электроэнергетики не будет.

«Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского», — сообщили в Минэнерго РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России пока не определились с будущим отечественного майнинга.

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