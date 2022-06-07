Уфа, , 09:02 — REGNUM В условиях экономических ограничений важно сохранить темпы и сроки дорожного строительства в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров на заседании правительства региона, 7 июня передает пресс-служба республиканского правительства.

Ремонт дороги Пресс-служба правительства Тверской области

Назаров напомнил, что в 2022 году общий объем дорожного фонда Башкирии составляет более 32 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым годом объем бюджетных ассигнований увеличен на 11%. Дорожно-строительные работы идут полным ходом. В условиях экономических ограничений важно сохранить темпы и сроки дорожного строительства в республике», — приводит пресс-служба его слова.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, в 2022 году в рамках территориального заказа в республике реализуют такие крупные и важные объекты как реконструкция автодороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах, строительство нового выезда из г. Уфы на автотрассу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)», возведение транспортной развязки в населенном пункте Зинино (первый этап), строительство участка от транспортной развязки на автотрассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе, а также капремонт моста через реку Белую в створе ул. Воровского.

Сообщается, что в текущем году в Башкирии также реализуются пять инфраструктурных проектов.

Согласно данным на 6 июня 2022 года освоение территориального заказа составляет 20% или свыше шести млрд рублей, включая средства федерального бюджета — 22% или свыше 1,5 млрд рублей.

Назаров поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона держать на контроле вопрос полного и своевременного освоения территориального заказа в 2022 году.

«Министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сформирован резерв на непредвиденные расходы в рамках территориального заказа в размере 10% от объема расходов», — сообщил Жульков.

Отмечается, что из-за существенного увеличения цен на строительные ресурсы, в федеральное дорожное агентство были направлены письма с просьбой о дополнительных мерах федеральной поддержки по объектам софинансирования из федерального бюджета. Речь идет о реконструкции Бирск-Тастуба-Сатка и Восточный выезд.