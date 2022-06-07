Донецк, 7 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под миномётный обстрел попал посёлок Гольмовский. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 7:00 зафиксирован удар с украинских позиций в населённом пункте Кодема. По посёлку Гольмовский выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике город Макеевка обстрелян из установки «Град».