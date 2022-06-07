Беллинцона, Швейцария, 7 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини в среду, 8 июня, предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве, которое потрясло спортивную общественность и заставило их покинуть вершины футбольной власти, передает 7 июня France-Presse.

Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação) Йозеф (Зепп) Блаттер

Для 86-летнего Блаттера и 66-летнего Платини, некогда возглавлявших мировой и европейский футбол, начинается двухнедельный процесс в Федеральном уголовном суде Швейцарии в южном городе Беллинцона. Процесс стал итогом масштабного расследования, которое началось в 2015 году и продолжалось шесть лет.

Их будут судить из-за выплаты в 2011 году двух миллионов швейцарских франков (2,08 млн долларов) Платини, который в то время возглавлял руководящий орган европейского футбола УЕФА.

Они обвиняются в том, что в ущерб ФИФА незаконно получили эту выплату, а также взносы на социальное обеспечение в размере 229 126 франков в пользу Платини.

Когда-то знаменитый французский футболист якобы представил в ФИФА в 2011 году фиктивный счет за все еще имеющуюся перед ним задолженность за его деятельность в качестве советника ФИФА в период с 1998 по 2002 год.

Оба бывших функционера обвиняются в мошенничестве и подделке документов. Блаттер обвиняется в присвоении средств и должностном злоупотреблении, а Платини — в соучастии в этих преступлениях.

Обвинительное заключение представлено в суд Генеральной прокуратурой Швейцарии.

Процесс завершится 22 июня, а 8 июля трое судей вынесут свой вердикт. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф.