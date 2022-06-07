Томск, 7 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На территории Томской области с 7 по 10 июня сохранится высокая пожароопасность — 4 класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

ЦУР Томской области Лесной пожар в Томской области

Спасатели предупредили об угрозе возникновения ЧС из-за пожаров в населённых пунктов, ландшафтных возгораний и задымления территорий. В связи с этим жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности.

«По статистике большинство возгораний в данный период времени происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы на полях, придомовых территориях, дачных участках и т.д.», — отметили в ведомстве.