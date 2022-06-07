Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, 7 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Пермском крае в отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело за угрозу убийством семье. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Elvocero.com Нож

По версии следствия, в мае 2022 года, находясь дома, пермяк поссорился с супругой, вооружился ножом и стал угрожать убийством тёще, жене и маленькому сыну. Женщины и ребёнок восприняли угрозы реально и были напуганы.

Когда мужчина покинул дом, женщины сообщили о произошедшем в следственные органы. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).