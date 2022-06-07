Астана, 7 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России направило официальное поздравление Казахстану с успешно завершившимся референдумом по конституционной реформе. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Искренне поздравляем народ Казахстана в связи с успешным проведением 5 июня конституционного референдума», — говорится в обращении МИД РФ.

В документе отмечается, что 77,18% участников голосования поддержали внесение поправок в конституцию. Также российские дипломаты указали на то, что наблюдатели не выявили существенных нарушений, поэтому результаты голосования заслуживают доверия.

«В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Явка, по предварительным данным, составила более 68%. Наименее активно голосовали в Алма-Ате, где на избирательные участки пришли около 33% граждан, имеющих право голоса. Активнее всего голосовали в Кызыл-Ординской области, где явка составила почти 80%.