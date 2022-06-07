Донецк, 7 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 6:26 с позиций в Авдеевке боевики открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град». По жилым кварталам Ясиноватой выпущено 15 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике город Макеевка обстрелян из установки «Град».