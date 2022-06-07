Джакарта, 7 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Индонезия и Австралия договорились укреплять сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы, сообщает Antara.

suraj Пшеница

Заявление было передано президентом Индонезии Джоко Видодо после официального визита премьер-министра Австралии Энтони Альбаниз.

«Для нас важно укреплять продовольственную безопасность. Мы обсуждаем усилия по поддержанию цепочки поставок продовольствия, включая пшеницу, в условиях этой очень сложной мировой ситуации», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Президент также подчеркнул, что страны договорились об активизации сотрудничества в области пищевой промышленности, пищевых инноваций и цепочки поставок.

Кроме того, премьер-министр Австралии выступил с инициативой предоставить первоначальный грант в размере $200 млн для партнерства в области инфраструктуры и устойчивости к изменению климата между двумя странами.

«Я также приветствую инвестиции Fortescue Metals Group в гидроэнергетику и геотермальную энергию на сумму $10 млрд и Sun Cable в энергетику на сумму $1,5 млрд», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австралии намерено вновь развить способность жителей говорить на индонезийском языке.