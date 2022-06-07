Петропавловск-Камчатский, , 08:43 — REGNUM На Камчатке по всему побережью гуляют морские млекопитающие — внешне они здоровы и не ослаблены. Министерство природных ресурсов и экологии края вместе с морскими биологами обратились к гражданам с просьбой не приближаться к животным.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Они бродят сейчас по всему берегу океана, пытаются искать пищу, едят что попало, могут выйти на берег в любой части акватории Авачинской бухты, на Халактырском пляже. Любые действия с животными (перемещение, отлов, осмотр) должны совершать специалисты» — сказал ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, кандидат биологических наук, председатель Совета по морским млекопитающим Владимир Бурканов.

На Камчатке действуют «Правила наблюдения за морскими млекопитающими». По ним граждане должны соблюдать дистанцию в 200 метров при наблюдении за животными.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина в воскресенье 6 июня на берегу Охотского моря в Корсаковском районе обнаружили на мели огромного кита, фото очевидцев опубликовал телеграм-канал SakhShip.