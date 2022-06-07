Лондон, , 08:43 — REGNUM Из-за увеличения цен на энергоносители, роста платы за аренду и инфляции, в Великобритании могут быть закрыты свыше 10 тыс. пабов и ресторанов. Об этом 7 июня сообщает Daily Mail.

Ночной бар Цитата из к/ф «Отцы и дочери». реж Габриэле Муччино. 2015. Италия, США

Как рассказала изданию исполнительный директор организации UK Hospitality, представляющей бары, отели и другие предприятия сектора, Кейт Николлс, на данный момент кризис, с которым столкнулась эта сфера, сравнима с кризисом в период пандемии COVID-19.

При этом, по данным организации, на сегодняшний день 20 тысяч предприятий из числа членов UK Hospitality работают ниже точки безубыточности и еще у 30 тысяч нет резервов наличности.

«Я никогда не видела такого токсичного коктейля затрат. Это идеальный шторм», — сказала Николлс.

Также, по данным издания, в настоящее время инфляция в ресторанном бизнесе в страны составляет от 13% до 17%, и она связана с последствиями пандемии, спецоперацией Вооруженных сил РФ по денацификации Украины и повышением зарплаты из-за нехватки рабочих рук.

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