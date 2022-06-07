Донецк, , 08:42 — REGNUM В Донецкой Народной Республике город Макеевка обстрелян из установки «Град». Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 6:09 с позиций в Авдеевке. По Макеевке выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике из миномётов.