Ростов-на-Дону, , 08:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший заведующий кафедрой Ростовского государственного медицинского университета. Он обвиняется в получении взяток, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи выявили 16 эпизодов получения взяток в значительном размере. Обвиняемый в обмен на деньги обещал студентам успешную сдачу зачётов и экзаменов. Схема применялась с 2018 года по 2020 год. Сумма взяток составляла от 20 до 30 тыс. рублей. При этом уровень знаний будущих медиков не проверялся.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство.