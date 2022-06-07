Орск, Оренбургская область, 7 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области может подорожать проезд в автобусах и трамваях. В июне этот вопрос рассмотрят на заседании горсовета, сообщает orsk.ru.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

В настоящее время разовая поездка в муниципальном транспорте обходится в 17 рублей. Если инициатива будет одобрена депутатским корпусом, то тариф повысится до 25 рублей (в случае наличного расчета). При оплате пластиковой картой или по «Единой карте горожанина» проезд обойдётся в 23 рубля. По карте студента предусмотрена льгота — 25%, карте школьника — 50%.

Директор МУП «Орскгортранс» Ермек Алкулов сообщил, что сейчас себестоимость одной поездки на трамвае составляет 63 рубля 50 копеек, на автобусе — 65 рублей 90 копеек. Подорожание проезда не сделает муниципальный транспорт рентабельным.

В свою очередь городские власти отметили, что рост тарифа позволит проиндексировать зарплату работников Орскгортранса, которая не повышалась с 2015 года