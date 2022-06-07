Кабул, 7 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Штаб-квартира службы безопасности Кабула подтвердила факт взрыва в четвёртом районе столицы Афганистана, заявив, что в результате взрыва несколько мирных жителей получили ранения.

(сс) thomasstaub Взрыв

По сообщению информационного агентства «Шафакна», взрыв произошёл около 18:00 6 июня.

Халид Задран, представитель службы безопасности Кабула, заявил, что причиной взрыва стала бомба, заложенная в велосипеде. Он сообщил, что в результате взрыва было ранено несколько мирных жителей, но не уточнил точное количество пострадавших.

Задран добавил, что силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в этот район и проводят расследование.

Источники в органах здравоохранения пока ничего не сообщали о жертвах.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что с тех пор, как группировка взяла Афганистан под свой контроль, безопасность в стране восстановлена, в некоторых городах, включая Кабул, время от времени происходят взрывы.

Недавно взрывы произошли в мечетях, учебных центрах и маршрутных такси, что привело к большим жертвам.