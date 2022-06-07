Токио, , 08:40 — REGNUM В Японии в возрасте 84 лет 2 июня умер бывший президент и генеральный директор корпорации Sony Нобуюки Идэи. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба компании.

Sony Steve Maw

Соболезнования родственникам и искреннюю благодарность Идэи «за его огромный вклад и достижения» выразил действующий глава Sony Кэнъитиро Ёсида.

Кэнъитиро Ёсида «Господин Идэи внёс огромный вклад в развитие компании как глобальной корпорации. Я до сих пор поражаюсь его прозорливости, особенно в том, что он предвидел влияние интернета и активно содействовал цифровизации компании Sony».

Идэи всю жизнь посвятил Sony, начав работать в компании в 1960 году. Он прошёл в ней все ступени карьеры, руководил различными подразделениями, в частности, отвечая за музыкальный бизнес и рекламу. Президентом Sony он стал 1995 году, с 2000 по 2005 год Идэи являлся председателем совета директоров и генеральным директором корпорации.

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