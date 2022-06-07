Ярославль, 7 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Собственники здания бывшей табачной фабрики в Ярославле собираются сделать из объекта торговый центр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

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Производство табачных изделий на фабрике прекращено с 2017 года, с 2020 года комплекс зданий приобретен ООО «Эко», которая принадлежит семье Галагаевых. Бизнесмен Владимир Галагаев был собственником Ярославской табачной фабрики до 2004 года. В 2021 году сообщалось, что на месте фабрики могут появиться жилые дома.

И вот 3 июня 2022 года на градостроительный совет при мэрии Ярославля был представлен проект использования части территории бывшей табачной фабрики. На месте производства может появиться торговый центр.

«Собственником бывшей табачной фабрики принято решение об изменении функционального назначения части здания по ул. Победы, 22 (литер М) из производственного в объект оптово-розничной торговли. На градостроительном совете рассмотрен предложенный архитектурно-градостроительный облик объекта», — рассказали в мэрии Ярославля.

Градостроительный совет предложил собственнику доработать проект, а также согласовать планы с областными структурами.

«Принято решение: отказать, доработать фасады в части пропорциональности оконных и дверных проёмов, учитывающих стиль здания. Также проектировщику рекомендовано осуществить взаимодействие с департаментом строительства Ярославской области по вопросу реконструкции здания и с департаментом объектов охраны культурного наследия Ярославской области по согласованию раздела обеспечения сохранности объекта», — отметили в мэрии.

Сроки корректировки проекта не сообщаются. Общая площадь территории бывшей «табачки» составляет 29,5 тысяч квадратных метров.