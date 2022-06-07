Ульяновск, 7 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По данным ведомства, в регионе объявляется «жёлтый» уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Отмечается, что 7 июня в ближайшие часы с сохранением ночью и днём 8 июня местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Также локально ожидается гроза.

Управление МЧС просит при сильном ветре ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей и укрыться при нахождении на улице в подземных переходах или подъездах зданий. В ведомстве напоминают, что «смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 — 10 июня в Ульяновской области похолодает, местами пройдут дожди, при этом 9 июня потеплеет до +20 градусов.