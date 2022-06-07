Тункинский район, Бурятия, , 08:39 — REGNUM В здании мирового суда Тункинского района Бурятии произошло ЧП. Мужчина кинул в судью гранату, после чего напал с ножом на полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Граната Stanislav S. Yanchenko

По словам очевидцев, находившиеся в зале правоохранители отреагировали практически мгновенно. Один из сотрудников успел схватить гранату, которая, как оказалась, используется при игре в страйкбол, после чего взрывное устройство взорвалось у него в руках.

В результате полицейский получил осколочные ранения рук. Мужчина фактически заслонил собой находившихся рядом женщин, благодаря чему больше никто не пострадал.

Второй сотрудник задержал нападавшего, отобрав у него нож. К настоящему времени он доставлен в отдел полиции.

Здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции. Благодарность за высокий профессионализм правоохранителям уже выразил глава района Чингис Маншеев.