Барнаул, 7 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Власти Алтайского края только сегодня, 7 июня, сообщили некоторую информацию о визите делегации региона в Славяносербский район Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает телеграм-канал правительства региона, российские регионы берут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик в связи с принятием такого решения президентом России Владимиром Путиным.

Правительство Алтайского края ЛНР. Окно после обстрела

В Славяносербском районе развивается растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Также территория богата полезными ископаемыми. Но из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

«Задачи нашей поездки — это ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий. Могу сказать, что по итогам будет подписано соглашение с ЛНР и Славяносербским районом», — пояснил зампред правительства Алтайского края Денис Губин.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию ЛНР алтайская делегация прибыла 4 июня. В ходе встречи представителей властей Славяносербщины и Алтайского края «были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, разрушенного жилья, дорог».

Читайте также: Алтайский край поможет в восстановлении ЛНР