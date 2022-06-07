Сеул, , 08:39 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 6172 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 6137 случаев заражения локальные, ещё 35 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до18 174 880.

Известно, что ежедневное число заражений неуклонно снижается с середины марта.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 20 человек — до 24 299 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 117 человек.