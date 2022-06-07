Кемерово, , 08:37 — REGNUM В Кемеровской области «Распадскую угольную компанию» оштрафовали за незаконное оказание услуг имущественного характера. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Прокуратура Ysia.ru

Также установлен факт передачи иных имущественных прав на общую сумму более 1 млн рублей директором по производству угольной компании сотруднику Новокузнецкого территориального отдела Ростехнадзора — за непринятие мер реагирования и непривлечение к административной ответственности коммерческой организации», — уточнили в ведомстве.

Было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого «Распадскую угольную компанию» оштрафовали на 20 млн рублей.