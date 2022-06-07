Рим, 7 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Западные средства массовой информации распространяют ложные сведения о российской армии и ходе специальной операции на Украине, заявляя о поражениях России. Об этом в эфире телеканала La7 заявил итальянский журналист Марко Травальо.

Министерство обороны Российской Федерации Российская армия

Он указал, что в действительности дело обстоит совсем иначе.

«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было», — подчеркнул итальянский колумнист.

Травальо добавил, что «Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует».

Журналист уверен, что итальянские власти должны были ограничиться гуманитарной помощью Украине, приёмом беженцев и санкциями в отношении Москвы, а не поставлять Киеву вооружение.

«Даже наша конституция запрещает снабжать оружием страну, которая не выступает в роли нашего союзника», — констатировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе заявил, что действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России. Он подчеркнул, что победа российской армии была неизбежна и остаётся неизбежной, а окончательный исход спецоперации не вызывает сомнений.

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При этом он добавил, что западные СМИ подают искажённую информацию о ситуации в зоне спецоперации. В связи с этим жители стран Запада не понимают обстановки, а также не видят успешных наступательных действий России и подразделений Донбасса в ходе специальной операции.