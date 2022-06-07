Владивосток, , 08:40 — REGNUM Жители Приморья, заключившие срочный контракт от 3-х до 12-ти месяцев для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, получают подъёмные — единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей, рассказал военный комиссар Первореченского и Советского районов Владивостока Сергей Мельник.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

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Выплаты осуществляются из регионального бюджета по решению правительства Приморского края.

Отмечается, что возрастной ценз для контрактников увеличен — до 50-ти лет. Берут годных по состоянию здоровья, ранее проходивших военную службу, не судимых.

На центральной площади Владивостока развёрнута палатка — пункт отбора на контрактную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье уже 300 добровольцев проходят подготовку для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.