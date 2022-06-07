Тбилиси, 7 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 6 июня провёл в администрации правительства первое заседание комиссии по координации переписи населения страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Сообщается, что Национальная служба статистики (Грузстат) представила на рассмотрение программу переписи. Её планируется провести в конце 2024 года.

«Перепись позволит получить последние данные о численности населения, его половозрастной структуре, занятости, образовании, состоянии здоровья и жилищных условиях», — отметили в пресс-службе.

В комиссии также решили вместе с переписью населения провести сельскохозяйственную перепись. Это нужно для сбора информации об аграрной деятельности домашних хозяйств.

Напомним, прошлый раз перепись населения Грузии проводили в 2014 году. Тогда численность населения составила 3,72 млн человек. Это было на 14,7% меньше, чем во время предыдущей переписи 2002 года.